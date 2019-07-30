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Новости /  Экономика /  Транспорт  

Власти прокомментировали жалобы на грязь и хамство на автовокзале Самары

30 июля 2019 13:45
127
Власти прокомментировали жалобы на грязь и хамство на автовокзале Самары
На обращение уже отреагировали в министерстве транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

В Самаре вновь подняли тему состояния Центрального автовокзала на Московском шоссе.
Один из жителей города в твиттере обратился к региональным властям с жалобой на, цитата, "хамство сотрудников, очереди у касс, возврат денег за билеты до месяца, грязь на каждом метре".

"Пора менять владельца!", - заявил мужчина.

На обращение уже отреагировали в министерстве транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

"Автовокзал "Центральный" находится в частной собственности АО "Евразийская корпорация автовокзалов", его содержание и ремонт осуществляется за счет собственных средств данной организации, и, соответственно, сроки проведения отдельных работ зависит от его финансовой возможности. Денежные средства из бюджета области на соответствующие мероприятия не выделяются. Таким образом, ни министерство, ни иные органы исполнительной власти не вправе менять владельца автовокзала", - отметили там.

Также в минтрансе обратили внимание на то, что "Евразийской корпорацией автовокзалов", цитата, "с 2016 года ведется ремонт автовокзала и обеспечение транспортной безопасности на его территории".
Напомним, жители Самары давно говорят о проблемах с автовокзалом. Так, осенью 2018 года горожане жаловались на состояние здания ЦАВ и поведение его работников. После этого в минтрансе сообщили о планах собственника по улучшению положения, пишет Самру.ру.
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