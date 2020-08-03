Власти Самары разрешили ООО «Рейс» отменить автобус №48к

Перевозчик обосновал свою просьбу тем, что маршрут автобуса 48к дублируется другими.
Департамент транспорта Самары счел целесообразной отмену автобуса №48к.
Заявку подавало ООО «Рейс», у которого на этом маршруте работало 15 автобусов ПАЗ-3205.
Перевозчик обосновал свою просьбу тем, что маршрут автобуса 48к дублируется другими, более востребованными маршрутами общественного транспорта.
ООО «Рейс» – коммерческий перевозчик. Цены на проезд в его автобусах не регулируются властями. Сейчас проезд на коммерческих маршрутах в Самаре стоит 35 рублей.
Маршрут №48к от площади Революции в Самаре до ул. Грозненской на 116-м километре дублирует муниципальный троллейбус №6, стоимость проезда в котором меньше на 3 рубля. Кроме того, в троллейбусе принимаются к оплате льготные проездные, пишет "Другой город
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Фото pixabay.com
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