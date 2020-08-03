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Власти Самары разрешили ООО «Рейс» отменить автобус №48к

3 августа 2020 13:55
298
Власти Самары разрешили ООО «Рейс» отменить автобус №48к
Перевозчик обосновал свою просьбу тем, что маршрут автобуса 48к дублируется другими.

Департамент транспорта Самары счел целесообразной отмену автобуса №48к.
Заявку подавало ООО «Рейс», у которого на этом маршруте работало 15 автобусов ПАЗ-3205.

Перевозчик обосновал свою просьбу тем, что маршрут автобуса 48к дублируется другими, более востребованными маршрутами общественного транспорта.

ООО «Рейс» – коммерческий перевозчик. Цены на проезд в его автобусах не регулируются властями. Сейчас проезд на коммерческих маршрутах в Самаре стоит 35 рублей.

Маршрут №48к от площади Революции в Самаре до ул. Грозненской на 116-м километре дублирует муниципальный троллейбус №6, стоимость проезда в котором меньше на 3 рубля. Кроме того, в троллейбусе принимаются к оплате льготные проездные, пишет "Другой город".

Фото pixabay.com


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Прямая речь/Интервью
Владимир Жириновский прокомментировал назначение Михаила Дегтярева врио губернатора Хабаровского края
21 июля 2020  11:06 
Владимир Жириновский прокомментировал назначение Михаила Дегтярева врио губернатора Хабаровского края
 У Дегтярева в биографии нет никаких пятен, говорит лидер ЛДПР. В стране
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Турчак: перед «Единой Россией» стоит задача по наполнению конкретным содержанием каждого положения Конституции
15 июля 2020  10:00 
Турчак: перед «Единой Россией» стоит задача по наполнению конкретным содержанием каждого положения Конституции
Это основа для составления предвыборной программы партии.  Политика региона
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Это историческое и важное событие, которое определило настоящее и будущее нашего государства.
2 июля 2020  18:28 
Ольга Гальцова поблагодарила жителей региона по итогам голосования по Конституции РФ
Это историческое и важное событие, которое определило настоящее и будущее нашего государства.  Социум
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Новости Тольятти
3 августа 2020  10:54
В Тольятти проверили соблюдение масочного режима на ярмарках
В Тольятти проверили соблюдение масочного режима на ярмарках
Участники рейда зафиксировали отсутствие у некоторых продавцов перчаток и дезинфицирующих средств, вывесок со сведениями о продавце и бесплатных одноразовых... Новости Тольятти
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3 августа 2020  09:48
ТГУ и «Тольяттикаучук» подписали соглашение о сотрудничестве
ТГУ и «Тольяттикаучук» подписали соглашение о сотрудничестве
 Основными направлениями совместной работы станут научная и научно-техническая деятельность, подготовка специалистов предприятия и трудоустройство... Новости Тольятти
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3 августа 2020  09:15
Выпуск первого российского электромобиля Zetta начнется в Тольятти в конце года
Выпуск первого российского электромобиля Zetta начнется в Тольятти в конце года
 Вопрос о выделении средств должен рассмотреть экспертный совет Фонда развития промышленности в конце августа. Новости Тольятти
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