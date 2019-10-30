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Новости /  Экономика /  Транспорт  

В центре Самары в день репетиции Парада Памяти ограничат движение транспорта

30 октября 2019 13:29
124
В центре Самары в день репетиции Парада Памяти ограничат движение транспорта
Движение автобусов будет организовано по скорректированной схеме.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением репетиции Парада Памяти 31 октября будет временно ограничено движение транспорта (за исключением спецмашин полиции, скорой помощи, пожарной охраны и машин с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по городу Самара) на следующих участках на территории города Самара:
с 10.00 до 15.00 31 октября 2019 года - по ул. Чапаевская от ул. Вилоновская до ул. Красноармейская, по ул. Вилоновская от ул. Галактионовская до ул. Фрунзе, по ул. Фрунзе от ул. Вилоновская до ул. Шостаковича, по ул. Шостаковича от ул. Чапаевская до ул. Фрунзе.

Также будут запрещены остановка и (или) стоянка транспортных средств (за исключением общественного транспорта, спецмашин полиции, скорой помощи, пожарной охраны и машин с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по городу Самара) на следующих участках дорог:
- с 20.00 30 октября 2019 года до 15.00 31 октября 2019 года - по ул. Чапаевская от ул. Вилоновская до ул. Красноармейская, по ул. Вилоновская от ул. Галактионовская до ул. Фрунзе, по ул. Фрунзе от ул. Вилоновская до ул. Шостаковича, по ул. Шостаковича от ул. Чапаевская до ул. Фрунзе.
Кроме того, с 10.00 до 15.00 31 октября 2019 года движение общественного транспорта - автобусов маршрутов №№ 24, 92, 297 - будет организовано по скорректированной схеме.

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