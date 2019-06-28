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Новости /  Экономика /  Транспорт  

В связи с проведением Грушинского фестиваля в Прибрежном будет временно ограничено движение транспорта

28 июня 2019 14:05
112
В связи с проведением Грушинского фестиваля в Прибоежном будет временно ограничено движение транспорта
Данная мера не будет распространяться на спецмашины полиции, скорой помощи и пожарной охраны, а также машины с пропусками.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением в 2019 году Всероссийского фестиваля авторской песни имени Валерия Грушина на территории города Самара с 00:00 30 июня 2019 года до 18:00 7 июля 2019 года по дороге в поселке Прибрежный от улицы Набережная до железнодорожной станции «135 км» (от КПП № 1 до КПП № 2) будет ограничено движение транспорта.

Данная мера не будет распространяться на спецмашины полиции, скорой помощи и пожарной охраны, а также машины с пропусками, утвержденными ОО «Самарский областной клуб авторской песни имени Валерия Грушина»).

Обращаем внимание автомобилистов на необходимость заблаговременно планировать маршрут следования, сообщает горадминистрация.

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