В селе Большая Раковка Самарской области отремонтируют дорогу и построят тротуары

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В 2019 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будет отремонтирован участок региональной трассы «Урал» - Большая Каменка - Русская Селитьба - Большая Чесноковка, расположенной в Красноярском районе Самарской области. В четверг, 11 июля, в ходе инспекционной поездки представители общественности, министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области и администрации оценили качество проводимых дорожных работ, сообщает пресс-служба облправительства.Автомобильная дорога «Урал» - Большая Каменка - Русская Селитьба - Большая Чесноковка соединяет между собой населенные пункты нескольких районов Самарской области, а также дублирует федеральную трассу М-5 «Урал» на участке между районными центрами Красный Яр и Сергиевск.В настоящее время дорожники ремонтируют участок трассы протяженностью 26 км, из них на участке протяженностью 1,2 км, расположенном в селе Большая Раковка, выполняется капитальный ремонт.Помимо замены дорожного полотна в Большой Раковке будут построены тротуары, установлены опоры освещения, появятся новые остановочные карманы с павильонами. «Проектом предусмотрено устройство шести пешеходных переходов, замена водопропускных труб, строительство водоотвода, установка перильного и барьерного ограждения», - говорит начальник участка ремонта, прораб ООО «Хрипунов и К» Сергей Лященков.Сельское поселение Большая Раковка включает в себя 8 населенных пунктов. Это села Большая Раковка и Русская Селитьба, поселки Васильевка, Гундоровка, Калмыковка, Красный Городок, Труд и деревня Малая Раковка.По словам главы поселения Ивана Антропова, только в Большой Раковке постоянно проживает порядка 2300 человек, а в летний период в село приезжают еще 300 человек.«В Большой Раковке есть все социальные объекты – школа, больница, клуб, библиотека, поэтому сюда постоянно приезжают жители других населенных пунктов, по селу проходит маршрут школьных автобусов. Движение по автомобильной дороге очень оживленное, ей пользуются жители всех северных районов Самарской области, поскольку М-5 «Урал» часто загружена фурами. Иногда по 15 минут мы не могли перейти дорогу. Мы очень рады, что в селе появится современная дорога с тротуарами и освещением, и мечтали об этом 20 лет. Спасибо губернатору Дмитрию Азарову, что услышал нас», - говорит Иван Антропов.Жители села с нетерпением ждут завершения ремонта: пеший маршрут для школьников в Большой Раковке был небезопасным. «Дети ходили по обочине дороги, особенно осенью, в грязь, они шли вместе со всеми автомобилями. Сейчас мы будем спокойны, огромное спасибо и от имени администрации школы, и от родителей. Теперь за детей мы будем спокойны», - говорит исполняющий обязанности директора Большераковской школы и общественный контролер нацпроекта Юрий Табаков.Срок завершения капитального ремонта дороги – 30 сентября 2019 года, однако дорожники планируют завершить работы раньше. Гарантийный срок на проведенные работы составит 5 лет.По словам регионального координатора национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Алексея Степанова, претензий к качеству и срокам проводимых работ пока нет. «Снижение мест концентрации ДТП и смертности на дорогах являются одними из главных показателей нацпроекта. Для этого необходимы несколько факторов – соблюдение участниками дорожного движения правил и наличие всех необходимых технических средств безопасности, что поможет людям выполнять свои обязанности», - отмечает он.Обновление региональных участков трасс, проходящих через населенные пункты, является одним из приоритетных направлений. Так, в Красноярском районе в мае 2019 года завершен ремонт участка автомобильной дороги «Урал»-Новосемейкино, протяженностью 3,5 км. В поселке появились тротуары, пешеходные переходы, удобные остановочные карманы и современные остановочные павильоны.В 2019 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется отремонтировать почти 180 км региональных трасс, проходящих по 17-ти районам Самарской области.Ремонт дорог в населенных пунктах также ведется в населенных пунктах Лопатино Красноярского района, Стройкерамика и Петра-Дубрава Волжского района, Каменный Брод Красноармейского района, Пестравка Пестравского района, Большая Черниговка Большечерниговского района, Старопохвистнево Похвистневского района.Фото: pixabay.com