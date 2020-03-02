В поездах дальнего следования холдинга "РЖД" пассажирам предложат постное меню

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В дни Великого поста со 2 марта по 18 апреля в вагонах-ресторанах поездов формирования АО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД") будет действовать специальное постное меню.Пассажиры смогут попробовать разнообразные блюда – супы, каши, салаты из свежих овощей. На выбор будут представлены первые и вторые блюда, например, щи с грибами по-монастырски, плов по-бухарски с сухофруктами, ньоки с овощами, лобио из фасоли, пряный рис с овощами и тыквенным соусом, драники из картофеля с грибным соусом и др. В качестве десерта рестораны предложат пассажирам печеные яблочки с грецкими орехами и медом, чиа-пудинг с черной смородиной. Из напитков можно будет заказать различные соки, морсы, чай и воду.Отметим, что наряду с постными блюдами, пассажирам также будет доступно и традиционное меню, включающее в себя мясные и рыбные блюда, а также вегетарианский и детский рационы.Попробовать предложенные блюда пассажиры смогут более чем в 500 вагонах-ресторанах, курсирующих по сети в составах более чем 200 поездов.