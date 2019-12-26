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Новости /  Экономика /  Транспорт  

В минтрансе объяснили, почему из Самары в Южный город не пустят троллейбус

26 декабря 2019 09:54
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В минтрансе объяснили, почему из Самары в Южный город не пустят троллейбус
Связывать Самару и Южный город троллейбусным сообщением невыгодно.

Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта и автомобильных дорог, пишет Самру.ру.

"Для запуска троллейбусов требуется строительство и содержание соответствующей инфраструктуры на всем протяжении маршрута, что делает организацию троллейбусного сообщения с Южным городом финансово затратным мероприятием", - объяснили в министерстве.

В настоящее время планируется пустить между областной столицей и Южным городом электробус маршрута №108 "Южный город - Губернский рынок". Для этого уже нашли перевозчика.

По словам представителей минтранса, экономическая выгода организации троллейбусной линии на этом пути по сравнению с запуском электробуса "фактически отсутствует".

Электробус будет ходить от ул. Агибалова, по ул. Л. Толстого, ул. Братьев Коростелевых, через ул. Ленинградскую, ул. Некрасовскую, ул. Куйбышева, ул. Пионерскую, ул. А. Толстого, ул. Водников, ул. Главную, ул. Шоссейную, Кряжское шоссе, ул. Утевскую и Николаевский проспект. Время движения: из Самары - в 5:00, 7:48, 11:06, 13:54, 17:22, 20:10; из Южного города - в 6:18, 9:05, 12:24, 15:12, 18:40, 21:28.
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