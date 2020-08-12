В метро Самары по вечерам отключают эскалаторы

Для выяснения причин пассажиры обратились к руководству метрополитена.
На станции метро «Алабинская» в Самаре по вечерам выключают эскалатор, работающий на спуск. Почему так происходит?
С этим вопросом пассажиры обратились к руководству метрополитена. Как выяснилось, мера необходимая. После 22.30 часов количество пассажиров на станции «Алабинская» минимально
Выключают эскалатор после 22:30 для снижения холостого пробега и увеличения срока его эксплуатации. Для перемещения пассажиров с ограничениями в движении эскалатор включают, пишет ГТРК Самара.
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