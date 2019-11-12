В этом году дачные автобусы перевезли более 750 тысяч пассажиров
12 ноября 2019 11:39
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Последний рейс был совершен 27 октября. Как рассказал заместитель руководителя департамента транспорта Юрий Тапилин, в этом году было организовано 29 маршрутов. Среди них и относительно новый, введенный в прошлом году — №199. Он связывает город с дачами в районе поселка Гранный, пишет "Самарская газета".
Первые пробные рейсы состоялись в апреле, а в постоянном режиме автобусы стали ходить с 1 мая. Как и прежде, перевозки совершались по средам, пятницам, субботам и воскресеньям. Каждый раз на маршрутах работало около 60 машин. Это на треть больше, чем в прошлом году: тогда Чемпионат мира по футболу «оттягивал» транспорт. Тапилин также подчеркнул: в 2019 году на дачные маршруты вместо
МАЗов стали направлять более вместительные ЛиАЗы.
За сезон дачные автобусы перевезли более 750 тысяч пассажиров. Это на 3,5% больше, чем в прошлом году. Замруководителя департамента обратил внимание: благодаря выходу на линию дополнительных машин и замене автобусов на более вместительные количество жалоб от граждан существенно снизилось. Он уточнил:
— Теперь, как правило, они касаются того, что люди не хотят ехать стоя и жалуются на нехватку сидячих мест. К примеру, вместимость того же ЛиАЗа порядка 100 человек. Однако в салоне лишь около 20 сидячих мест.
Единственное возможное решение — многократно увеличить количество транспорта, что, по прогнозам специалистов, нецелесообразно. От этого многократно выросла бы стоимость проезда.
Елена Лапушкина потребовала обратить внимание на состояние остановок, на которых люди ожидают дачные автобусы. Мэр подчеркнула, что к следующему сезону павильоны необходимо привести в порядок.
Первый вице-мэр Владимир Василенко также отметил, что подъездные пути возле многих массивов требуют ремонта. Изза этого ГИБДД не согласовывает маршрут до конца, и дачникам приходится идти от трассы пешком, иногда значительное расстояние. Так как эти дороги не находятся в ведении города, проблему необходимо решать совместно с властями соседних муниципальных районов.
По информации департамента транспорта, наиболее востребованы маршруты:
— №156 Дом печати — Старосемейкинские дачи;
— №157 Площадь имени Кирова — Черновские дачи;
— №165 Улица Бакинская — Стромиловские дачи;
— №171 Улица Георгия Димитрова — СДТ «Белозерки»;
— №181 Улица Георгия Димитрова — СДТ «Водинка».
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