В дни религиозных праздников и в майские праздники общественный транспорт Самары будет работать в усиленном режиме
15 апреля 2019 13:24
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В Пасхальную ночь с 27 апреля на 28 апреля будут организованы дополнительные автобусы, которые будут подаваться к самарским храмам по окончании праздничных богослужений. С 02:30 на данных автобусах будет осуществляться доставка граждан от Покровского кафедрального собора, храма во имя апостолов Петра и Павла, храма в честь Святого великомученика Георгия Победоносца, а также Кирилло-Мефодиевского собора.
Кроме того, как сообщает Департамент транспорта Администрации городского округа Самара, в день Пасхи, 28 апреля, а также во время других религиозных праздников (на Красную горку – 5 мая, на Радоницу – 7 мая, на Троицкую родительскую субботу – 15 июня) и в День Победы, 9 мая, будут осуществляться перевозки к городским кладбищам по специальным автобусным маршрутам:
1. 4к «Пос. Управленческий – кладбище «Лесное»;
2. 27к «Пл.им.Кирова – кладбище «Зубчаниновское»;
3. 36д «Хлебная площадь – кладбище «Рубежное»;
4. 36ю «кладбище «Рубежное» – кладбище «Южное»;
5. 63э «Автостанция «Аврора» – кладбище «Рубежное»;
6. 67к «п. Мехзавод – кладбище «Лесное»;
7. 77д «Хлебная площадь – кладбище «Южное»;
8. 129э «Автостанция «Аврора» – кладбище «Южное».
По аналогии с предыдущими годами отправление первых рейсов с начальных пунктов - в 07:00; отправление последних рейсов от конечных пунктов – в 15:00; выполнение контрольных рейсов от всех городских кладбищ – в 15:30 (отправление автобусов - по наполняемости).
К оплате за проезд принимаются транспортные, студенческие, школьные и социальные карты жителя Самарской области - по действующим на территории города тарифам.
Необходимо также отметить, что в дни массовых перевозок планируется усилить работу трамваев, троллейбусов и автобусов на соответствующих маршрутах для перевозки населения к автостанции «Аврора», Хлебной площади, пр. Металлургов, пл. им. Кирова.
Кроме того, для безопасной организации дорожного движения с 07:00 до 16:00 28 апреля 2019 года, 5 мая 2019 года, 7 мая 2019 года, 15 июня 2019 года и в День Победы, 9 Мая 2019 года, будут действовать ограничения на следующих участках дорог:
- по ул. Авроры от ул. Аэродромная до ул. Партизанская;
- по ул. Аэродромная от ул. Тушинская до ул. Энтузиастов;
- по ул. Ставропольская от ул. Пугачевская до ул. Алма-Атинская;
- по ул. Новосельская от Уральского шоссе до Нижнего въезда.
Временные ограничения не будут распространяться на спецмашины полиции, скорой помощи, пожарной охраны и машины с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по г. Самара.
Таким образом, ограничения вводятся для безопасной организации движения, а также разворота и стоянки большого числа автобусов, задействованных для перевозок к кладбищам. При этом вышеуказанные участки будут открыты для движения общественного транспорта – как городских, так и межмуниципальных маршрутов.
Горожан просят заблаговременно планировать маршруты следования, сообщает горадминистрация.
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