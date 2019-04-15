В дни религиозных праздников и в майские праздники общественный транспорт Самары будет работать в усиленном режиме

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В Пасхальную ночь с 27 апреля на 28 апреля будут организованы дополнительные автобусы, которые будут подаваться к самарским храмам по окончании праздничных богослужений. С 02:30 на данных автобусах будет осуществляться доставка граждан от Покровского кафедрального собора, храма во имя апостолов Петра и Павла, храма в честь Святого великомученика Георгия Победоносца, а также Кирилло-Мефодиевского собора.Кроме того, как сообщает Департамент транспорта Администрации городского округа Самара, в день Пасхи, 28 апреля, а также во время других религиозных праздников (на Красную горку – 5 мая, на Радоницу – 7 мая, на Троицкую родительскую субботу – 15 июня) и в День Победы, 9 мая, будут осуществляться перевозки к городским кладбищам по специальным автобусным маршрутам:1. 4к «Пос. Управленческий – кладбище «Лесное»;2. 27к «Пл.им.Кирова – кладбище «Зубчаниновское»;3. 36д «Хлебная площадь – кладбище «Рубежное»;4. 36ю «кладбище «Рубежное» – кладбище «Южное»;5. 63э «Автостанция «Аврора» – кладбище «Рубежное»;6. 67к «п. Мехзавод – кладбище «Лесное»;7. 77д «Хлебная площадь – кладбище «Южное»;8. 129э «Автостанция «Аврора» – кладбище «Южное».По аналогии с предыдущими годами отправление первых рейсов с начальных пунктов - в 07:00; отправление последних рейсов от конечных пунктов – в 15:00; выполнение контрольных рейсов от всех городских кладбищ – в 15:30 (отправление автобусов - по наполняемости).К оплате за проезд принимаются транспортные, студенческие, школьные и социальные карты жителя Самарской области - по действующим на территории города тарифам.Необходимо также отметить, что в дни массовых перевозок планируется усилить работу трамваев, троллейбусов и автобусов на соответствующих маршрутах для перевозки населения к автостанции «Аврора», Хлебной площади, пр. Металлургов, пл. им. Кирова.Кроме того, для безопасной организации дорожного движения с 07:00 до 16:00 28 апреля 2019 года, 5 мая 2019 года, 7 мая 2019 года, 15 июня 2019 года и в День Победы, 9 Мая 2019 года, будут действовать ограничения на следующих участках дорог:- по ул. Авроры от ул. Аэродромная до ул. Партизанская;- по ул. Аэродромная от ул. Тушинская до ул. Энтузиастов;- по ул. Ставропольская от ул. Пугачевская до ул. Алма-Атинская;- по ул. Новосельская от Уральского шоссе до Нижнего въезда.Временные ограничения не будут распространяться на спецмашины полиции, скорой помощи, пожарной охраны и машины с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по г. Самара.Таким образом, ограничения вводятся для безопасной организации движения, а также разворота и стоянки большого числа автобусов, задействованных для перевозок к кладбищам. При этом вышеуказанные участки будут открыты для движения общественного транспорта – как городских, так и межмуниципальных маршрутов.Горожан просят заблаговременно планировать маршруты следования, сообщает горадминистрация.