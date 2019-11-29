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Новости /  Экономика /  Транспорт  

В день матча «Крылья Советов» - «Уфа» в Самаре будет организована работа трамвайного маршрута S5

29 ноября 2019 10:20
71
В день матча Крылья Советов - Уфа в Самаре будет организована работа трамвайного маршрута S5
Горожан просят заблаговременно планировать маршрут следования.

В субботу, 30 ноября, на стадионе «Самара Арена» состоится матч 18 тура Российской Премьер-Лиги. Самарские «Крылья Советов» встретятся с командой «Уфа». Начало матча в 15:00.
Для удобства зрителей, прибывающих на личном транспорте, будет работать бесплатная Северная парковка стадиона «Самара Арена». Заезд на парковку осуществляется со стороны ул. Демократическая по ул. Арена 2018, далее - по ул. 2-ой проезд, а также со стороны Волжского шоссе: по ул. 2-ая Стадионная, далее - по ул. 2-ой проезд или по ул. Арена-2018.
Движение по ул. Арена -2018, 2-ая Стадионная, Проезд №2 будет открыто на всем их протяжении. Остановка и стоянка - запрещена, сообщает горадминистрация.

К услугам болельщиков, имеющим специальное разрешение на парковку, будет работать Южная парковка, заезд на которую будет осуществляться как со стороны Московского шоссе и далее по ул. Дальняя, так и со стороны ул. Арена-2018 и далее по ул. Дальняя. Для всего остального транспорта проезд по ул. Дальняя будет закрыт на всем ее протяжении.
Также в целях обеспечения безопасности дорожного движения будет закрыто движение по Проезду №7, Проезду №8, Проезду №10, Проезду №12.
Для болельщиков будет работать специальный трамвайный маршрут S5 от ул. Тухачевского (через железнодорожный вокзал, Самарскую площадь, пр. Ленина, КРЦ «Звезда», ул. Ново-Садовая, Барбошину поляну, ул. Демократическая, ул. Ташкентская с конечной остановкой «Стадион «Самара Арена»), и от Барбошиной поляны (через ул. Демократическая, ул. Ташкентская с конечной остановкой «Стадион «Самара Арена»).
Трамваи по маршруту S5 начнут движение от остановки «ул. Тухачевского» в сторону стадиона «Самара-Арена» в 11:58 с интервалом 8-10 минут. Трамваи проследуют со всеми остановками.
Работа трамвайного маршрута S5 на доставку зрителей на стадион «Самара Арена» завершится в 15:15. Во время проведения матча движение трамваев по маршруту S5 осуществляться не будет.
Трамвайные маршруты №11 и 12 в режиме до остановки «Стадион «Самара Арена» будут работать до 13:00, а позже и до окончания движения – до остановки «Барбошина поляна».

Кроме того, до стадиона «Самара Арена» можно будет добраться на маршрутах общественного транспорта:
- на автобусном маршруте №295 до остановки «Стадион «Самара Арена» / Агропарк»;
- на трамвайном маршруте №5, троллейбусных маршрутах №№8, 9, 19 и на автобусных маршрутах №№6, 21, 21м, 50, 89, 203, 226, 261, 297 - до остановки «Барбошина поляна» на ул. Ново-Садовая, далее - с пересадкой на трамвайный маршрут S5;
- на трамвайных маршрутах №№ 22, 24, 25 – до трамвайной остановки «Московское шоссе» по ул. Ташкентская, далее - с пересадкой на трамвайный маршрут S5;
- на автобусном маршруте №50 до остановки «Дачи» по ул. Демократическая, далее – пешком до стадиона;
- на автобусных маршрутах №№ 1, 45, 51, 67, 96, 205, 268 до остановки «Улица Алма-Атинская» по Московскому шоссе, далее – пешком до стадиона.

По окончании матча на остановку «Улица Алма-Атинская» (около «Мерседес Центра») будут поданы дополнительные автобусы маршрутов №№ 1, 41, 45, 47, 50, 51, 67. Дополнительные автобусы маршрута № 50 будут ожидать зрителей на остановке на ул. 2-ой проезд в районе стоянки такси.
Работа трамвайного маршрута S5 возобновится в 17:00 (по окончании матча). Посадка на трамваи маршрута S5 будет осуществляться с обеих площадок. Все трамваи проследуют до ул. Тухачевского со всеми остановками.

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