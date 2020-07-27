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В августе в Самаре отменят автобус №27К

27 июля 2020 12:30
217
В августе в Самаре отменят автобус №27К
Он ходит от Кировского рынка до кинотеатра «Луч». Проект постановления опубликован на сайте горадминистрации.

Протяженность маршрута №27 К составляет 7,2 км. От Кировского рынка он проходил по пр. Кирова, ул. Победы, Днепровскому проезду, Зубчаниновскому шоссе, Конному проезду, ул. Литвинова и ул. Магистральной до конечной остановки.

Вместо отмененного будет ходить автобус под таким же номером, но в его маршрут не входит Кировский рынок, его начальная остановка — площадь Кирова. Конечная – Зубчаниновское кладбище.

Протяженность маршрута – 8,8 км. К Зубчаниновскому кладбищу автобус едет от площади Кирова по ул. Физкультурной, пишет Другой город.

Фото pixabay.com
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Дмитрий Азаров провел оперативное совещание, на котором с членами камбина, главами муниципалитетов и ведомств обсудил текущую обстановку в регионе и реализацию... Политика региона
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В августе в Самаре отменят автобус №27К
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В августе в Самаре отменят автобус №27К
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27 июля 2020  11:10 
Самарцы выберут место установки памятной стелы в честь присвоения звания «Город трудовой доблести»
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Прямая речь/Интервью
Владимир Жириновский прокомментировал назначение Михаила Дегтярева врио губернатора Хабаровского края
21 июля 2020  11:06 
Владимир Жириновский прокомментировал назначение Михаила Дегтярева врио губернатора Хабаровского края
 У Дегтярева в биографии нет никаких пятен, говорит лидер ЛДПР. В стране
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Турчак: перед «Единой Россией» стоит задача по наполнению конкретным содержанием каждого положения Конституции
15 июля 2020  10:00 
Турчак: перед «Единой Россией» стоит задача по наполнению конкретным содержанием каждого положения Конституции
Это основа для составления предвыборной программы партии.  Политика региона
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Это историческое и важное событие, которое определило настоящее и будущее нашего государства.
2 июля 2020  18:28 
Ольга Гальцова поблагодарила жителей региона по итогам голосования по Конституции РФ
Это историческое и важное событие, которое определило настоящее и будущее нашего государства.  Социум
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Новости Тольятти
24 июля 2020  16:07
ООО «ЮниФлэйкс» производит широкий ассортимент высококачественных резаных и цельных хлопьев из овса, ячменя, пшеницы, ржи. Продукцию предприятия можно встретить на полках крупнейших гипермаркетов страны.
Тольяттинское предприятие подало заявку на участие в нацпроекте «Производительность труда и поддержка занятости»
ООО «ЮниФлэйкс» производит широкий ассортимент высококачественных резаных и цельных хлопьев из овса, ячменя, пшеницы, ржи. Продукцию предприятия можно... Новости Тольятти
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23 июля 2020  14:26
ГК «АТС» занимается разработкой схем компоновки, технологических карт и установкой адаптированных битопливных систем в условиях серийного выпуска легковых автомобилей.
Резидент технопарка «Жигулевская долина» ГК «АТС» перевел на газ 1500 автомобилей
ГК «АТС» занимается разработкой схем компоновки, технологических карт и установкой адаптированных битопливных систем в условиях серийного выпуска... Новости Тольятти
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23 июля 2020  10:56
В Тольятти обновят Центральный парк
В Тольятти обновят Центральный парк
 Конкурс на разработку концепции развития парка Центрального района проводится в период с 23 июля до полудня 23 октября 2020 г.  Новости Тольятти
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