В августе в Самаре отменят автобус №27К

Он ходит от Кировского рынка до кинотеатра «Луч». Проект постановления опубликован на сайте горадминистрации.
Протяженность маршрута №27 К составляет 7,2 км. От Кировского рынка он проходил по пр. Кирова, ул. Победы, Днепровскому проезду, Зубчаниновскому шоссе, Конному проезду, ул. Литвинова и ул. Магистральной до конечной остановки.
Вместо отмененного будет ходить автобус под таким же номером, но в его маршрут не входит Кировский рынок, его начальная остановка — площадь Кирова. Конечная – Зубчаниновское кладбище.
Протяженность маршрута – 8,8 км. К Зубчаниновскому кладбищу автобус едет от площади Кирова по ул. Физкультурной, пишет Другой город.
Фото pixabay.com
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