В Самарской области состоится профилактическая акция «Внимание, переезд!»

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5 декабря в целях предупреждения аварийности на железнодорожных переездах состоится профилактическая акция «Внимание, переезд!».В рамках акции планируется провести беседы с водителями автотранспортных средств, направленные на укрепление дорожной дисциплины и привлечение внимания к проблеме безопасности на железнодорожных переездах, раздать памятки по правилам безопасного движения при пересечении железнодорожного пути и тематические сувениры.Мероприятие состоится на охраняемом переезде 1118 км (аэропортовское шоссе в районе п. Смышляевка).