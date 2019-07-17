В Самарской области рассчитали тарифы для платных дорог
17 июля 2019 11:59
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Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области опубликовало проект постановления об установлении максимального размера платы за проезд транспортных средств по платным автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения.
Для легковых автомобилей (в том числе с прицепами, высотой менее двух метров) и мотоциклов стоимость проезда не должна превышать 2,1 руб. за километр.
Для автомобилей с прицепом выше двух метров, фургонов на легковых шасси, пикапов и мини-фургонов тариф установлен в 4,1 рублей.
Водители грузовиков и автобусов должны будут платить по 8,2 руб., а транспортных средств с прицепом выше 2,6 м — 12,3 рублей.
Напомним, ранее сообщалось, что платным проезд планируется сделать по Климовскому мосту через Волгу, строить который планируют начать в этом году, а также по участкам магистрали "Центральная" в Самаре, пишет Волга Ньюс.
Фото: pixabay.com
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