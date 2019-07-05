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Новости /  Экономика /  Транспорт  

В Самарской области подорожают речные перевозки

5 июля 2019 13:44
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В Самарской области подорожают речные перевозки
Также возрастёт стоимость провоза багажа.

В 2020 году в Самарской области изменятся цены на речные перевозки пассажиров и багажа. Приказ департамента ценового и тарифного регулирования опубликовали на сайте регионального правительства.

— Неизменной останется цена на маршрут от Самары до Рождествено. Детский билет будет стоить 40 рублей, а взрослый — в два раза больше, — говорится в документе.

Остальные направления от Речного вокзала подорожают на 2,5 за детские билеты и на 5 рублей для взрослых.

Также в следующем году изменятся цены на перевозки и для жителей автограда. Так, билеты на маршрут Тольятти — Березовка — Усолье и Тольятти — Климовка и Тольятти — Новодевичье подорожают на 3 и 6 рублей.

Самый большой рост тарифов зафиксировали на перевозки по маршруту Тольятти — Подвалье. Детский билет будет стоить на 5 рублей дороже, а взрослый — на 10.

Кроме перевозок пассажиров, корректировки коснутся и стоимости транспортировок багажа. За каждые 10 кг придётся платить по 20% от стоимости билета, пишет ПроГородСамара.
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