В Самаре завершен сезон дачных перевозок
1 ноября 2019 13:41
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В Самаре завершились автобусные пассажирские перевозки к дачным массивам.
Дачные автобусы вернутся в областную столицу только весной 2020 года - пробные рейсы начнутся 18 апреля.
В этом году самыми востребованными у дачников были маршруты
№ 156 «Дом Печати» – Старосемейкинские дачи»;
№ 157 «Площадь им. Кирова – Черновские дачи»;
№ 165 «Улица Бакинская – Стромиловские дачи»;
№ 171 « Улица Георгия Димитрова – СДТ «Белозерки»;
№ 181 «Улица Георгия Димитрова – СДТ «Водинка», пишет Самру.ру.
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