В Самаре выбрали лучшего водителя трамвая
18 июня 2019 12:10
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В финале конкурса приняли участие девять вагоновожатых из трех депо — Северного, Городского и Кировского, пишет "Самарская газета".
Они демонстрировали навыки вождения, знание правил дорожного движения и умение общаться с пассажирами.
Конкурс обычно проходил в Северном депо, но в этом году локацию поменяли: за звание лучшего водители сражались на новой площадке у стадиона «Самара Арена».
— Новая трамвайная станция была построена в рамках подготовки к прошлогоднему Чемпионату мира по футболу, — рассказывает заместитель директора ТТУ по эксплуатации, председатель жюри Валерий Бобков. — Она современная, красивая. И протяженность ее путей — более 500 метров — как раз позволяет проводить такие соревнования.
Финансовый стимул
С заданиями, как практическими, так и теоретическими, водители справляются на «отлично». Особое внимание — практическим навыкам вождения. Водители должны уметь вести трамвай на разных скоростях (5, 10, 15 километров в час), перевести стрелки, остановить многотонную машину в определенном месте, напротив предполагаемой остановки или экстренно затормозить в случае необходимости. К участию в конкурсе приглашали всех желающих сотрудников, вне зависимости от возраста и стажа работы. Но так сложилось, что в числе лучших оказались в основном молодые выпускники учебного центра ТТУ. Всем девяти участникам по завершении конкурса будет присвоена повышенная классность, а значит, профессионалы получат прибавку к зарплате.
Первое место занял Сергей Панин, второе — Денис Рябых, а «бронза» — у Анастасии Скворцовой.
Рябых уже второй раз подряд завоевывает «серебро» в конкурсе профессионального мастерства. Водитель Северного депо уже принимал участие в общероссийских соревнованиях.
— На тот момент у меня было всего полгода стажа. Так что мое 11-е место из 37 по России я считаю достойным результатом. Сейчас я чувствую себя более опытным и хорошо подготовленным. Надеюсь улучшить достижение, — прогнозирует молодой человек.
Водители, занявшие первое и второе места, отправятся отстаивать честь Самары на общероссийских соревнованиях, которые пройдут в Казани.
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