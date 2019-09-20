В Самаре введут временное ограничение движения транспорта

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В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением всероссийского дня бега «Кросс Нации»-2019 с 08.00 до 16.0021 сентября 2019 года на территории города Самары будет временно ограничено движение транспорта по Красноглинскому шоссе от Волжского шоссе до ул. Сергея Лазо, по автомобильной дороге на кладбище «Лесное» от Красноглинского шоссе до поворота на кладбище «Лесное».Соответствующие дорожные знаки будут установлены согласно временным схемам ограничения движения.