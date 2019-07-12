В Самаре временно перекроют дублер Московского шоссе
12 июля 2019 11:45
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В воскресенье, 14 июля, до и после футбольного матча на стадионе «Самара Арена» будет закрыто автомобильное движения по дублеру Московского шоссе. Речь идет об участке от Волжского шоссе до улицы Дальней, пишет 63.ру.
— Временные ограничения будут действовать с 15:00 до 21:30. С 6:00 до 24:00 на этом участке дублера будет запрещена остановка машин. На дороге установят соответствующие дорожные знаки, — рассказали в областном правительстве.
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Фото: pixabay.com
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