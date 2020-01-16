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Новости /  Экономика /  Транспорт  

В Самаре водителей автобусов пытаются заставить открывать передние двери

16 января 2020 12:22
143
В Самаре водителей автобусов пытаются заставить открывать передние двери
В последнее время жалобы пассажиров на водителей автобусов.

Горожане в соцсетях рассказывают о том, что требования открыть передний вход вызывают недовольство водителей. Одна из женщин рассказала, что не смогла зайти в автобус №41, так как водитель захлопнул первую дверь прямо перед ее носом, выпустив из салона пассажиров.

"Это какие-то новые правила, которые ввели вместе с повышением проезда?", - удивляются самарцы.

Департамент транспорта и "СамараАвтоГаз" разъясняют: никаких новых правил нет, водители должны отрывать на остановках все двери салона. 15 января перевозчик организовал собрание с водительским составом для проработки этого вопроса, пишет Самру.ру.

"Вчера было собрание. Водители делятся: "Иногда в переднюю дверь заходят толпы мужественных мужчин, а на следующей остановке ожидает мама с малышом, бабуля с сумкой и дедуля с тростью. А для них уже места не находится", - написали представители "СамараАвтоГаза" в своем твиттере.
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