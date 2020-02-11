В Самаре в феврале временно изменят расписание электричек
11 февраля 2020 13:05
42
Самарская пригородная пассажирская компания рассказала об изменениях в расписании электричек. Так, 21 февраля поезда будут ходить по пятничному графику, 22 и 23 числа - по субботнему, 24-го - по воскресному, а 25 февраля они будут курсировать по расписанию понедельника.
– Поезд «Самара - Жигулевское Море» (отправление 19:47) отменяется 22 и 23 февраля и назначается на 21 и 24-е. Утренняя электричка в обратном направлении (отправление в 8:18) отменяется 23 и 24 февраля и назначается на 22 и 25-е, – говорится в сообщении компании.
Также поезд маршрута «Бузулук – Колтубанка – Самара» (отправление 16:18) вместо 22 и 23 февраля будет ходить 21 и 24-го. В обратном направлении (отправление в 6:56) с 23 и 24 февраля переносится на 22 и 25-е, сообщает "КП в Самаре".
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
11 февраля 2020 13:23
Она официально стала самым дорогим стадионом, построенным к ЧМ-2018. Экономика региона
1
11 февраля 2020 12:29
Поправки продлевают действие программы маткапитала до 31 декабря 2026 года с его ежегодной индексацией. Экономика региона
66
10 февраля 2020 22:55
Здесь они смогут размещать свои производства и складские помещения. Экономика региона
245
Финансы и Банки
10 февраля 2020 17:01
Чаще всего россияне покупают книги для детей: учебники для школьников, сборники сказок и стихотворений, а также бизнес-литературу. Финансы и Банки
274
10 февраля 2020 13:04
«Газбанк» стал банкротом летом 2018 года. Финансы и Банки
229
6 февраля 2020 14:11
«Программа "Будущий капитал" позволяет каждому клиенту сформировать накопления на любые цели. Финансы и Банки
302
Строительство
8 февраля 2020 11:36
Площадь пристроя составит 110 кв. метров. Строительство
577
6 февраля 2020 09:33
Кого будет обслуживать новое медучреждение, пока непонятно. Строительство
252
5 февраля 2020 10:21
Об этом стало известно на выездном заседании членов комитета Думы Самары по строительству. Строительство
289
Материалы и технологии
10 февраля 2020 09:28Особенности металлопроката
В современном мире важным является металлопрокат. Это – незаменимый компонент в любом сооружении. Его применяют в различных отраслях промышленности. Материалы и технологии
31
5 февраля 2020 08:57Пресс-формы помогут в массовом изготовлении различных изделий
Полиоксиметилен имеет другое название полиацеталь или ацеталь. Это универсальный материал, который есть в различных стержнях, плитах и листах. Материалы и технологии
113
30 января 2020 09:43Насосное оборудование: как выбрать и где купить?
Насосное оборудование является одним из основных и одним из самых популярных видов оборудования, которое используется практически повсеместно. Материалы и технологии
85
Налоги
30 декабря 2019 18:52Когда необходимо проводить аудит 1С:Предприятия?
Программные продукты на платформе 1С:Предприятия являются основополагающими приложениями в ИТ-инфраструктуре многих российских компаний. Налоги
148
14 сентября 2019 12:23Что такое 1С бухгалтерия
С изобретением вычислительной техники мир начал меняться, особенно это коснулось бизнес процессов. Налоги
911
16 марта 2019 14:16Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Организации, а также ИП, ведущие деятельность, которая негативно воздействует на окружающую среду, в обязательном порядке должны вносить отдельную плату за... Налоги
1466
Бизнес
8 февраля 2020 15:37
Фирма занимается деятельностью по предоставлению прочих мест для временного проживания. Бизнес
529
7 февраля 2020 15:59Бизнес в Болгарии. Как зарегистрировать фирму
Если вы решили обзавестись бизнесом в Болгарии, данная статья расскажет Вам о различных нюансах его создания. Бизнес
49
5 февраля 2020 22:07
Кредиторы компании «Тольяттимолоко» формально вступили в открытое противостояние с арбитражным управляющим предприятия. Бизнес
316
Новости компаний
10 февраля 2020 10:51
Оплатой через «Личный кабинет» и сайт компании в прошлом году воспользовались более 35 тысяч человек. Новости компаний
162
7 февраля 2020 16:06Курсы профессиональной переподготовки – подробности
Для того, чтобы получить массу дополнительных знаний, касаемо вопроса освоения дополнительной компетенции или новой профессии, надежными и верными... Новости компаний
58
7 февраля 2020 09:38
Стационарные экопосты наблюдения работают круглосуточно и в любую погоду. Новости компаний
259
7 февраля 2020 09:23
Это первый в текущем году стартом ракеты-носителя типа «Союз». Новости компаний
242
IT и Коммуникации
7 февраля 2020 16:01Раскрутка Ютуб канала – особенности
В современном мире многие блогеры заинтересованы в раскрутке канала YouTube. Важно набрать подписчиков. Ведь необходимо, чтобы как можно больше людей... IT и Коммуникации
53
30 января 2020 09:42Как выбрать прокси-сервер?
С помощью прокси-сервера можно неплохо заработать и приэтом в значительной степени продвинуть собственный бизнес. IT и Коммуникации
149
22 января 2020 07:49
Транспорт
11 февраля 2020 13:05
Расписание движения пригородных поездов изменят из-за празднования Дня защитника Отечества. Транспорт
42
11 февраля 2020 12:47
Они появятся в этом году. Транспорт
68
11 февраля 2020 11:40
Более трети респондентов в среднем тратят на бензин от 3 000 до 5 000 рублей в месяц. Транспорт
103
11 февраля 2020 10:20
Билеты можно купить уже сейчас. Транспорт
110
Предпринимательство
17 декабря 2019 21:23
Финансовые трудности можно решить множеством способов. Рассказывать о каждом нет смысла. Лучше уделить внимание тому варианту, который гарантирует 100%... Предпринимательство
256
16 декабря 2019 09:25Крышная установка – особенности
Для того чтобы заявить о своей продукции либо бренде, привлечь внимание целевой аудитории, разумным решением является изготовление крышной установки . Предпринимательство
302
11 декабря 2019 11:31
Правильно организовать санузел в общественном заведении, будь то ресторан, кафе, гостиница или отель, помогут различные виды диспенсеров (дозаторов). Предпринимательство
220
Видео
20 января 2020 10:51
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео. Социум
624
3 января 2020 13:53
Он расположен в ТРК "Московский". Социум
2501
31 декабря 2019 10:45
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности. ЖКХ
964
21 декабря 2019 11:25
Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом. Происшествия
2036
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
1563
5 декабря 2019 12:16
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование. Здравоохранение
1155
Фоторепортажи
9 февраля 2020 15:30
Сегодня она будет работать до 19:00. Социум
386
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
1165
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
1657
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
1669
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
1990
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
3112
Мероприятия