В Самаре утвердили стоимость проезда по платным дорогам

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11 сентября на заседании правительства Самарской области были утверждены цены на проезд по платным региональным дорогам.Платными некоторые дороги региона станут, когда построят мост через реку Волга.За легковой автомобиль нужно будет заплатить 2,1 руб/км, за автобус и грузовик – 8,2 руб/км, за грузовик с 3-мя и более осями – 12,3 руб/км, сообщает Департамент информационной политики Самарской области.Фото pixabay.com