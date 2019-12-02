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Новости /  Экономика /  Транспорт  

В Самаре состоится презентация культурного проекта «Жигули в Авангарде»

2 декабря 2019 13:45
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В Самаре состоится презентация культурного проекта Жигули в Авангарде
Гостям будет представлен новый внутренний интерьер одного из вагонов фирменного поезда №9/10 "Жигули".

3 декабря на 1 платформе железнодорожного вокзала Самара состоится презентация культурного проекта «Жигули в Авангарде».
В мероприятии примут участие руководители Куйбышевской железной дороги, Куйбышевского филиала АО «ФПК», представители органов власти Самарской области и Самарского областного художественного музея.
Гостям будет представлен новый внутренний интерьер одного из вагонов фирменного поезда №9/10 «Жигули», главным элементом которого являются репродукции произведений художников русского авангарда из коллекции Самарского областного художественного музея
Проект «Жигули в Авангарде» впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования.
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