В Самаре скорректирован график дачных перевозок

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В октябре – в последний месяц регулярных перевозок к садово-дачным массивам – традиционно автобусы данных направлений следуют по скорректированному графику. По информации городского Департамента транспорта, перевозки населения осуществляются теперь только по субботам и воскресеньям.Напомним также, что с 7 сентября 2019 года произошли изменения в расписании отправления автобусов, следующих по дачным маршрутам. В связи с уменьшением светового дня, для удобства пассажиров первые автобусы из города отправляются на час позже и, соответственно, последние рейсы от дачных массивов выполняются на час раньше. Отметим, что данная мера была введена с учетом опыта предыдущих лет. Скорректированное расписание будет действовать до конца текущего сезона дачных перевозок, сообщает горадминистрация.Обращаем внимание горожан на то, что окончание перевозок запланировано на 27 октября 2019 года.