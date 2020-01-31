В Самаре самым продаваемым автомобилем в 2019 году стал Lada Priora
31 января 2020 11:58
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В Самаре первенство по продажам моделей авто на вторичном рынке по итогам 2019 года принадлежит Lada Priora, выяснили аналитики Авито Авто, исследовав базу VIN-номеров. При этом модели автопроизводителя АвтоВАЗ занимают шесть мест в списке наиболее часто продаваемых. В целом же средняя цена автомобиля с пробегом по итогам года в Самаре составила почти 509 тыс. рублей. Самая большая доля сделок на вторичном рынке (чуть более 34%) приходится на автомобили B-класса.
Средняя цена автомобиля на вторичном рынке по стране составила 412 тыс. рублей. Необходимо отметить, что в ходе исследования с 2020 года анализируются не только продажи на Авито, но и все остальные продажи в России на базе сделок с машинами, которые регистрируются в базе VIN-номеров. За год владельцев в базе сменили 4,7 млн машин. При этом некоторые автомобили были проданы за год больше одного раза.
Около 10% сделок на вторичном рынке авто заключаются в Москве, примерно 5% - в Санкт-Петербурге. На 21 крупнейший город, который рассматривался в рамках исследования, пришлось еще 25% от всероссийских показателей продаж.
Самые доступные машины в Омске - в среднем 325 тыс. рублей, а также в Ульяновске (351 тыс. рублей) и в Волгограде (374 тыс. рублей). После Москвы (679 тыс. рублей) и Санкт-Петербурга (552 тыс. рублей), самые высокие средние цены отмечены в Краснодаре (530 тыс. рублей).
На Самаре в 2019 году пришлось 1,7% сделок от всероссийских показателей продаж. В среднем по городу стоимость автомобиля составила почти 509 тыс. рублей.
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