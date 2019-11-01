В Самаре пустят трамвай S5 в день матча «Крылья Советов» — «Рубин»
1 ноября 2019 13:39
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В понедельник, 4 ноября, на стадионе «Самара Арена» пройдет матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги. Команда «Крылья Советов» сыграет с казанским «Рубином».
С 15:30 до 21:30 автомобили не смогут проехать по дублеру Московского шоссе от Волжского шоссе до улицы Дальняя. Там же с 6:00 до 24:00 запретят остановку любого транспорта.
Болельщики, приехавшие на личном авто, смогут припарковаться на бесплатной Северной парковке стадиона «Самара Арена». Заезд на парковку будет со стороны улицы Демократической по улице Арена 2018, далее — по улице 2-ой проезд. Также можно будет заехать со стороны Волжского шоссе по улице 2-ая Стадионная, далее — по улице 2-ой проезд или по улице Арена-2018.
Движение по улицам Арена-2018, 2-ая Стадионная, Проезд № 2 будет открыто на всем их протяжении. Остановка и стоянка — запрещена.
Болельщикам, имеющим специальное разрешение на парковку, дополнительно можно припарковаться на Южной парковке, заезд на которую будет осуществляться как со стороны Московского шоссе и далее по улице Дальняя, так и со стороны улицы Арена-2018 и далее по улице Дальняя. Для остального транспорта проезд по улице Дальней будет закрыт. Также перекроют движение по Проездам № 7, 8, 10, 12.
— Специальный трамвайный маршрут S5 будет ходить от остановки «Улица Тухачевского» в сторону стадиона «Самара Арена» в 14:28 с интервалом 8–10 минут. Составы проследуют со всеми остановками. Обратно со стадиона можно будет уехать до 17:45, — рассказали представители администрации.
Трамваи № 11 и 12 до стадиона будут ездить до 15:30, а позже и до окончания движения — до остановки «Барбошина поляна».
Все зрители после матча смогут добраться до дома, так как дополнительно на остановку «Улица Алма-Атинская» (около «Мерседес Центра») организуют подачу автобусов № 1, 41, 45, 47, 50, 51, 67.
Работа трамваев S5 возобновится в 19:30 сразу после матча. Проследуют до улицы Тухачевского со всеми остановками.
Стоит отметить, что помимо организованного транспорта, до стадиона можно добраться на автобусах № 1, 6, 21, 21м, 45, 50, 51, 67, 89, 96, 203, 205, 226, 261, 268, 295 и 297, трамвая № 5, 22, 24, 25, троллейбусах № 8, 9, 19.
Неделю назад «Крылья Советов » сыграли с питерским «Зенитом». Матч закончился не в пользу «Крыльев Советов», пишет 63.ру.
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