В Самаре пустят трамвай S5 в день матча «Крылья Советов» — «Рубин»

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В понедельник, 4 ноября, на стадионе «Самара Арена» пройдет матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги. Команда «Крылья Советов» сыграет с казанским «Рубином».С 15:30 до 21:30 автомобили не смогут проехать по дублеру Московского шоссе от Волжского шоссе до улицы Дальняя. Там же с 6:00 до 24:00 запретят остановку любого транспорта.Болельщики, приехавшие на личном авто, смогут припарковаться на бесплатной Северной парковке стадиона «Самара Арена». Заезд на парковку будет со стороны улицы Демократической по улице Арена 2018, далее — по улице 2-ой проезд. Также можно будет заехать со стороны Волжского шоссе по улице 2-ая Стадионная, далее — по улице 2-ой проезд или по улице Арена-2018.Движение по улицам Арена-2018, 2-ая Стадионная, Проезд № 2 будет открыто на всем их протяжении. Остановка и стоянка — запрещена.Болельщикам, имеющим специальное разрешение на парковку, дополнительно можно припарковаться на Южной парковке, заезд на которую будет осуществляться как со стороны Московского шоссе и далее по улице Дальняя, так и со стороны улицы Арена-2018 и далее по улице Дальняя. Для остального транспорта проезд по улице Дальней будет закрыт. Также перекроют движение по Проездам № 7, 8, 10, 12.— Специальный трамвайный маршрут S5 будет ходить от остановки «Улица Тухачевского» в сторону стадиона «Самара Арена» в 14:28 с интервалом 8–10 минут. Составы проследуют со всеми остановками. Обратно со стадиона можно будет уехать до 17:45, — рассказали представители администрации.Трамваи № 11 и 12 до стадиона будут ездить до 15:30, а позже и до окончания движения — до остановки «Барбошина поляна».Все зрители после матча смогут добраться до дома, так как дополнительно на остановку «Улица Алма-Атинская» (около «Мерседес Центра») организуют подачу автобусов № 1, 41, 45, 47, 50, 51, 67.Работа трамваев S5 возобновится в 19:30 сразу после матча. Проследуют до улицы Тухачевского со всеми остановками.Стоит отметить, что помимо организованного транспорта, до стадиона можно добраться на автобусах № 1, 6, 21, 21м, 45, 50, 51, 67, 89, 96, 203, 205, 226, 261, 268, 295 и 297, трамвая № 5, 22, 24, 25, троллейбусах № 8, 9, 19.Неделю назад «Крылья Советов » сыграли с питерским «Зенитом». Матч закончился не в пользу «Крыльев Советов», пишет 63.ру.