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Новости /  Экономика /  Транспорт  

В Самаре проезд в общественном транспорте может подорожать до 32 рублей

5 декабря 2019 09:54
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В Самаре проезд в общественном транспорте может подорожать до 32 рублей
Безлимитная единая транспортная карта станет дороже на 65 рублей.

4 декабря в Самаре на рабочем совещании представителей администрации, думы и общественной палаты 63 региона, а также общественники выдвинули инициативу по увеличению стоимости проезда в общественном транспорте, сообщает ПроГородСамара.

- В 2020 году повышение тарифа коснется автобусов, троллейбусов, а также трамваев. Предлагается повысить стоимость с 28 рублей до 32, если пассажир платит наличными средствами, а безналичный расчет обойдется горожанам в 29 рублей. Безлимитная единая транспортная карта станет дороже на 65 рублей, и остановиться на сумме в размере 1865 рублей, - предложили депутаты и общественники.

Многие горожане высказали свое мнение по этому поводу.

- Так и хотят переворот в стране устроить. А как проверить, сколько км они считают до нужной тебе точки. Обманом пахнет. Давно уже пора. А то, что-то уже долго повышений не было, - пишет Людмила Т.

- Ещё один пункт в митинге Матвеева. Не забывает про нас власть. Совсем задушили уже повышением на всё. Обещают тариф на мусор оставить прежним, - говорит Павел К.
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