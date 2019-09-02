В Самаре признали несостоявшимся конкурс для перевозчика на 210-й маршрут
2 сентября 2019 10:19
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Мэрия Самары опубликовала протокол вскрытия заявок транспортных компаний, которые претендовали на перевозки на 210-м маршруте. Он курсировал между ЦУМом и поселком Управленческим.
Всего в конкурсе участвовали четыре автоперевозчика. Однако всем комиссия отказала в допуске к конкурсу.
— Компании указали недостоверные сведения, а у одной фирмы не было лицензии на пассажирские перевозки, — говорится в протоколе.
Таким образом, конкурс признали несостоявшимся, пишет 63.ру.
Решение о возвращении маршрута № 210 на линию городские власти вместе с инициативными горожанами приняли в марте 2019 года. При департаменте транспорта была создана специальная рабочая группа, которая занимается этим вопросом. Мэрия уже делала попытку найти перевозчика на маршрут № 210. Однако она не увенчалась успехом.
Фото: pixabay.com
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