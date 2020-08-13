В Самаре представители региональной ГИБДД и Министерства транспорта проверили таксистов

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В минувший вторник, 11 августа, сотрудники областных ведомств ГИБДД и Министерства транспорта провели специализированный рейд по выявлению нарушений со стороны водителей такси.Мероприятие прошло в утренние часы, вблизи крупного торгового центра по улице Дыбенко в Самаре.Буквально с первых минут рейда, по обеим сторонам проезжей части выстроились около десятка автомобилей с маркировкой «такси». Сотрудники ГИБДД оперативно проводили осмотр автомобилей и документов: водительских удостоверений, путевых листов, страховых полисов, информационных карточек с данными.Обеспокоенным проверкой пассажирам, старший госинспектор отдела Технического надзора УГИБДД региона майор полиции Роман Антонов пояснил, что проверка водителей такси является необходимой мерой, которая направлена, прежде всего, на обеспечение безопасности. Ведь если у таксиста отсутствует путевой лист, то это значит, что у него нет медицинского осмотра, он не прошел освидетельствование и не получил допуск на работу, следовательно, нельзя быть уверенным в каком состоянии водитель сел за руль.Самим автомобилистам Роман Антонов напомнил, что за отсутствие путевого листа административную ответственность несет не только водитель, но и владелец таксопарка, поэтому рекомендовал никогда не допускать подобного нарушения.В рамках межведомственного взаимодействия, контроль за работой такси совместно с ГИБДД осуществляет и Министерство транспорта. В специализированном рейде вместе с госинспекторами в работу включился представитель ведомства - консультант департамента развития Министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области Константин Михайлов.Константин Алексеевич со своей стороны отметил, что одно из популярных нарушений у таксистов, это езда без опознавательных знаков: специального фонаря и цветографических схем на автомобиле.Данное нарушение предусматривает административную ответственность по ч. 3 ст.11.14.1 КоАП РФ – нарушение правил перевозок пассажиров и багажа легковым такси, а именно отсутствие на ТС, используемом для оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа, цветографической схемы легкового такси и (или) опознавательного фонаря на крыше указанного ТС, что влечет за собой наложение штрафа на водителя в размере 3000 рублей, на должностных лиц – 10000 рублей, на юридических лиц – 50000 рублей.За короткий промежуток времени по результатам совместного рейда со стороны водителей легкового такси было выявлено 5 нарушений по ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ – управление ТС при наличии неисправностей; 1 нарушение по ч. 2 ст. 12.3 КоАП РФ – управление ТС водителем, не имеющим при себе путевого листа. Еще двух водителей привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.1 КоАП РФ за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации.За время проведения рейда, правоохранители проверили более 40 водителей такси. Несмотря на то, что в Самаре немало опытных и дисциплинированных водителей, все-таки брендированные такси вполне могут оказаться с нарушениями. Пассажирам необходимо тщательно подходить к выбору таксомоторной компании и интересоваться законопослушностью водителей, соощает УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области.