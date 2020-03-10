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Новости /  Экономика /  Транспорт  

В Самаре подорожает речная переправа

10 марта 2020 12:19
133
В Самаре подорожает речная переправа
В этом году навигация по Волге началась раньше, чем обычно. 

Минтранс Самарской области ищет подрядчика для речных пассажирских перевозок. Работать он должен будет с апреля по ноябрь.

— Стоимость контракта составит 49,8 миллиона рублей. За эти деньги подрядчик должен будет обеспечить перевозки по 44 маршрутам, включая Самара — Рождествено, Самара — Ширяево, Самара — Винновка, Самара — Шелехметь, Самара — Зольное, Самара — Подгоры и другие, — указано в сообщении на сайте госзакупок.

Цены на билеты, как и обещали, вырастут. Подорожает проезд от речного вокзала до Винновки (со 120 до 125 рублей), Шелехмети (со 100 до 105 рублей), Зольного (со 140 до 145 рублей), Ширяево (со 110 до 115 рублей). При этом стоимость поездки по маршруту Самара — Рождествено не изменится: 80 рублей — взрослый билет, 40 рублей — детский билет.

Также у пассажиров, которые входят в категорию льготников, будет возможность купить льготные посадочные талоны на 10 поездок. Стоимость составит 350 рублей.

В этом году навигация по Волге началась раньше, чем обычно. Правда, пока теплоходы ОМ ходят только до Рождествено. Для обеспечения их работы запускали ледокол, пишет 63.ру.
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