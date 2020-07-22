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Новости /  Экономика /  Транспорт  

В Самаре отменят маршрутку № 27к, идущую до кинотеатра “Луч”

22 июля 2020 11:58
199
В Самаре отменят маршрутку № 27к, идущую до кинотеатра “Луч”
Она исчезнет из реестра уже с августа 2020 года.

Власти Самары намерены скорректировать реестр муниципальных маршрутов города, исключив из него похожие маршруты.

В частности, из него уберут маршрутку № 27к, которая едет от Кировского рынка до кинотеатра “Луч”. Она будет отменена уже в августе 2020 года.

Маршрут обслуживает компания “Рейс”. Сезонный маршрут под таким же номером обслуживает и компания “СамараАвтоГаз”. Он работает в дни православных праздников, а также на День Победы.

Сведения содержатся в проекте постановления администрации об утверждении документа планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, пишет СитиТраффик.

Фото pixabay.com


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