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Новости /  Экономика /  Транспорт  

В Самаре отменят 7 маршрутов общественного транспорта

11 февраля 2020 09:52
136
В Самаре отменят 7 маршрутов общественного транспорта
Это два трамвая и 5 автобусов.

В Самаре изменится число маршрутов общественного транспорта, 7 из них планируется отменить, это говорится в проекте постановления мэрии о планировании регулярных перевозок на 2020-2024 годы. Власти намерены отменить трамваи №№6 и 17 и автобусов №№33, 43, 80 (по регулируемым тарифам), 81 и 210. Вероятно, эти маршруты не пользуются спросом у горожан и нерентабельны.

При этом на 80-м маршруте продолжат работу коммерческие автобусы, пишет Территория Самара.
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