В Самаре опять займутся модернизацией главной городской магистрали
24 августа 2019 10:58
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— Проект будет готов в этом году. Его реализацию запланировали на 2021 год, — рассказал заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Андрей Спиридонов.
Реконструкцию Московского шоссе проводили в 2014–2017 годах — к чемпионату мира по футболу. Сначала работы шли на участке от Мичурина до проспекта Кирова. Здесь поменяли дорожное полотно, оборудовали карманы для остановок общественного транспорта и заменили бордюрный камень. На пересечении Московского шоссе с Революционной, Советской Армии и у ТЦ «Империя» соорудили подземные пешеходные переходы. Все эти работы обошлись примерно в 1 миллиард рублей.
Второй этап реконструкции — от проспекта Кирова до 23-го километра. Его оценили в сумму более 6 миллиардов рублей. Он включал в себя строительство двух тоннелей на пересечениях с проспектом Кирова и Ракитовским шоссе. Всё это время главная магистраль города буквально была парализована пробками.
Движение по второму тоннелю в обе стороны открыли 23 июля 2017 года. Машины по развязке на пересечении Московского шоссе и Кирова пустили в начале сентября. Правда, автомобилистам не понравились выезды. Параллельно на пересечении с улицами Луначарского и Гагарина построили кольцевую развязку в виде эллипса стоимостью около 170 миллионов рублей. Ее открыли для движения в октябре прошлого года.
Чиновники регионального Министерства транспорта и автомобильных дорог выдохнули, объявив о завершении реконструкции Московского шоссе. Но не тут-то было. Из-за жалоб горожан пришлось составлять план переделок. Минтранс ласково окрестил это «адаптацией Московского шоссе», видимо, к реалиям жизни.
В списке работ — обустройство ливневок, переделка выездов с кольцевых пересечений на основной ход дороги, пишет 63.ру.
Фото: pixabay.com
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