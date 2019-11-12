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Новости /  Экономика /  Транспорт  

В Самаре обсуждается введение выделенок для общественного транспорта

12 ноября 2019 12:50
65
В Самаре обсуждается введение выделенок для общественного транспорта
Также предусматриваются отделение трамвайных потей от проезжей части.

В Самаре продолжается обсуждение возможности появления на дорогах выделенных полос для общественного транспорта. Об этом сообщили в дептрансе города.

"По выделению полос для проезда общественного транспорта вопросы прорабатываются, в том числе, с коллегами из министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области, для создания продуманной и логичной системы провода подвижного состава, - рассказали там. - Также предусматриваются отделение трамвайных потей от проезжей части. Комплексное решение позволит сократить время поездки в общественном транспорте, а также сохранять ритмичность его работы на постоянном уровне".

Напомним, в апреле департамент проводил в своем твитере опрос: жителей Самары просили ответить, готовы ли они пересесть с личного автотранспорта на общественный, если для последнего сделают выделенки.

В октябре руководители городского "Трамвайно-троллейбусного управления" и компании "СамараАвтоГаз" (автобусные перевозки) предлагали устроить выделенные полосы там, где часто наблюдаются пробки - к примеру, на ул. Красноармейской, Владимирской, Галактионовской, Аэродромной, Полевой, пишет Самру.ру.

Фото pixabay.com


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