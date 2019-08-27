В Самаре новых камер на дорогах не появится
27 августа 2019 11:56
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В Самаре средства массовой информации анонсировали установку 238 новых дорожных камер. Однако,. водители новых камер на карте не нашли.
На сайте Главного управления торгов Самарской области огласили условия участия в конкурсе. Государственное учреждение «Безопасный регион» планировало найти подрядчика на размещение 238 дорожных камер. Новость тут же была опубликована в средствах массовых информации региона и разошлась по соцсетям, вызвав ожидаемую реакцию автолюбителей.
Информацию уточнил Станислав Казарин, врио заместителя председателя Правительства Самарской области - руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области, разместив в своем Twitter комментарий. «Рекомендую читать конкурсную документацию, прежде чем новости публиковать! Речь идет о ежегодной аренде инфраструктуры под существующие рубежи контроля», - объяснил Казарин.
Таким образом, количество камер, установленных на дорогах Самары, останется неизменным. При этом Станислав Казарин уточнил, что вне зависимости от наличия или отсутствия средств контроля, ПДД надо соблюдать всегда, пишет ФедералПресс.
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