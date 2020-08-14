В Самаре на улице Степана Разина ограничат движение транспорта

На улице проведут коммунальные работы.
В центре Самары будут строить газопровод. В целях безопасности перекроют участок улицы Степана Разина.
— С 9:00 14 августа до 00:00 16 августа ограничат движение по Степана Разина в районе дома № 110, а также с 9:00 21 августа до 00:00 23 августа по той же улице в районе дома № 75, — сообщили в мэрии.
Кроме того, с 14 августа начнется ремонт тепловых сетей, из-за этого перекроют несколько улиц Самары, в том числе важные городские магистрали. Конечно, не обойдется без изменения маршрутов общественного транспорта, пишет 63.ру
.
Добавить комментарий