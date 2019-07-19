В Самаре на ул. Аэродромной временно закрыли движение трамваев
19 июля 2019 09:57
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С пятницы, 19 июля, в областной столице действуют изменения в маршрутах 1-го, 3-го, 4-го, 18-го и 23-го трамваев. Из-за ремонта теплотрассы на улице Волгина движение рельсового транспорта закрыто по улице Аэродромной от Авроры до Тухачевского.
Ограничения будут действовать до 21 июля включительно.
В «Трамвайно-троллейбусном управлении» 63.RU рассказали, как будет организовано движение трамваев.
Трамвай № 1 будет курсировать от Чапаевской до Тухачевского и обратно, № 18 — от Тухачевского до Постникова оврага и обратно.
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