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Новости /  Экономика /  Транспорт  

В Самаре на участках дорог временно ограничат движение из-за соревнований

12 февраля 2020 10:55
38
В Самаре на участках дорог временно ограничат движение из-за соревнований
Это связано с проведением Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России».

В целях обеспечения безопасности дорожного движения при организации и проведении 38-й Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» на территории города Самара с 07:00 до 16:00 15 февраля 2020 года будет ограничено движение транспорта на следующих участках:
– по Красноглинскому шоссе от Волжского шоссе до улицы Сергея Лазо;
– по автомобильной дороге на кладбище «Лесное» от Красноглинского шоссе до ГАУ Самарской области «Учебно-спортивный центр «Чайка».
Данная ограничительная мера не распространяется на спецмашины полиции, скорой помощи, пожарной охраны и машины с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по городу Самара.
Автомобилистов просят заблаговременно планировать свой маршрут следования, сообщает пресс-служба облправительства.


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