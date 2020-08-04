В Самаре на один день закроют пристани "Осипенко" и "Ульяновский спуск"

Это произойдет из-за спортивного мероприятия.
В воскресенье, 16 августа, в Самаре будут закрыты пристани "Осипенко" и "Ульяновский спуск". В речном пассажирском предприятии сообщили, что это связано с проведением чемпионата России по велоспорту.
Таким образом, расписание переправы "Осипенко - Гаврилова Поляна" будет изменено. На 7:40 запланировано отправление первого судна от речного вокзала Самары без захода на пункт "Осипенко", далее - по расписанию.
В 12:15, 14:30, 18:20 суда отправятся от Поляны Фрунзе, они будут следовать мимо пункта "Осипенко".
Сообщается, что с 16 числа увеличат количество рейсов по маршруту "Самара - Рождествено - Самара". Также для этой навигации выделят дополнительное судно, сообщает портал СОВА
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С более подробным расписанием можно ознакомиться здесь.
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