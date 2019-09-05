В Самаре меняется расписание дачных автобусов

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С 7 сентября 2019 года произойдут изменения в расписании графика отправления автобусов, следующих по дачным маршрутам.По информации Департамента транспорта Администрации Самары, в связи с уменьшением светового дня, для удобства пассажиров первые автобусы из города будут отправляться на час позже и, соответственно, последние рейсы от дачных массивов будут выполняться на час раньше.Отметим, что данная мера вводится с учетом опыта предыдущих лет.Скорректированное расписание будет действовать до конца текущего сезона дачных перевозок, сообщает горадминистрация.Напомним, что период регулярных дачных перевозок в текущем году продлится до 27 октября.