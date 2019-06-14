В Самаре хотят запустить новый маршрут №61

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13 июня под председательством Александра Чернышева состоялось заседание рабочей группы при контрольном комитете Думы городского округа Самара по вопросам организации транспортного обслуживания населения в границах Самары.Участники заседания обсудили организацию движения на маршруте № 61 низкопольных автобусов. Александр Чернышев напомнил, что на территории, по которой проходит маршрут, расположены многочисленные социальные объекты. Их часто посещают маломобильные горожане, и среди них – не только люди с повреждениями опорно-двигательного аппарата, но и родители с колясками, а также пожилые граждане, сообщает пресс-служба думы.С декабря 2018 года на маршруте работали от двух до пяти низкопольных автобусов, но на протяжении мая-июня их количество резко сократилось. Александр Чернышев попросил решить вопрос заместителя руководителя Департамента транспорта Самары Александра Ерополова. Кроме того, от лица общественников он высказался за запуск маршрута №61с (социальный) по ул. Стара-Загора и пр. Кирова, поскольку именно на этих улицах находятся «Студия инклюзивного творчества» (ул. Стара-Загора, 140), центр «Жемчужинка» при Храме Трех Святителей (ул. Стара-Загора, 202ж), «Парус надежды» (пр. Кирова, 242), Ассоциация «Десница» (пр. Кирова, 349). Это позволит маломобильным людям избежать пересадок.Представители общественности напомнили, что под Некрасовским спуском находится специально оборудованный пляж, и добраться до него маломобильным людям очень сложно.«Мы специально мониторили ситуацию и за последние две недели не увидели ни одного низкопольного автобуса на данном маршруте. Ни в утренние часы, ни в дневное время, — рассказала сопредседатель регионального штаба ОНФ в Самарской области Екатерина Гудзима. – Приложение «Прибывалка», кроме того, вообще не отображает прохождение по маршруту низкопольных автобусов».«Два низкопольных автобуса на маршруте №61 выполняют два рейса в день. Начинают работу от «Колизея» в 7.22 и заканчивают движение от площади Дзержинского в 19.55. Перевозчик вешал на конечных остановках соответствующие объявления, они были сорваны. Таблички появятся снова. Полюбившееся горожанам приложение «Прибывалка» будет модернизировано, — заверил присутствующих Александр Ерополов. – Если для граждан необходимо проложить маршрут по ул. Стара-Загора и пр. Кирова, сделать заезд на ул. М. Горького, имеет смысл говорить о проработке нового маршрута».«Надо поддержать инициативу с разработкой предложений по запуску специального маршрута», — подвел итог председатель Контрольного комитета Думы Вячеслав Гришин.