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Новости /  Экономика /  Транспорт  

В Самаре для пассажиров метро ввели 33 запрета

29 августа 2019 11:51
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В Самаре для пассажиров метро ввели 33 запрета
Они вступят в силу уже с сентября.

Правительство Самарской области утвердило правила пользования метрополитеном. Этот документ регламентирует работу подземки, права и обязанности как перевозчика, так и пассажиров.

Сейчас метрополитен есть только в Самаре. Согласно правилам, работать он должен с 6:00 до 24:00. Стоимость проезда будут устанавливать городские власти. Сейчас тариф составляет 28 рублей. При этом себестоимость одной поездки оценивают в 65 рублей 83 копейки. С пользователей социальных проездных метро получает и вовсе всего 3 рубля.

Перевозчиком выступает муниципальное предприятие «Самарский метрополитен». Оно обязано обеспечивать техническое состояние эскалаторов, вагонов и другого оборудования подземки, установку схем движения поездов, а также комфортные условия поездки. Звуковые объявления названий станций и другой информации в вагонах должно быть на русском и английском языках.

Много обязанностей и у пассажиров. Например, перевозить легко бьющиеся, колющие и режущие предметы, коньки, лыжи, сноуборды, складные велосипеды и садовые инструменты можно только в чехлах. Провоз животных возможен только в клетках и других приспособлениях с глухим дном. Исключения составляют только собаки-проводники инвалидов по зрению. При этом необходимо использовать поводок и иметь при себе документы, подтверждающие их специальное обучение.

Также пассажирам нужно соблюдать установленные запреты. Всего в правилах их 33. Например, нельзя использовать для транспортировки ручной клади колесные средства. Исключения — чемоданы, хозяйственные тележки и тележки-сумки размером до 150 см по длине, ширине и высоте. Запрещено бегать по эскалатору, ставить вещи на ступени, съезжать по поручням, перемещаться по неработающему эскалатору, заходить за ограничительную линию на платформе, прислоняться к закрытым дверям в вагоне.

— Кроме того, нельзя провозить в метро оружие и боеприпасы, газовые баллоны, зловонную и грязную ручную кладь, ездить в пачкающей, неприятно пахнущей одежде, заниматься попрошайничеством, пить алкоголь, употреблять наркотики, курить, петь или играть на инструментах без разрешения перевозчика, разводить костры, использовать пиротехнику, мусорить. Запрещено появляться в подземке без обуви, одежды, передвигаться на мотоциклах, мопедах, велосипедах, самокатах, роликах, — говорится в документах.

Если пассажиры не будут придерживаться правил, перевозчик может их выпроводить со станции. Зато граждане имеют право бесплатно провозить предметы длиной не более 150 см, которые будут занимать «одно место ручной клади».

Действовать правила пользования метрополитеном в Самарской области начнут в сентябре — с 7-го числа, сообщает 63.ру.

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