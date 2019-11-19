В Самаре автобусы могут вернуться к муниципальному предприятию
19 ноября 2019 10:19
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Не скоро, но некоторый общественный транспорт Самары может быть возвращен МП «Пассажиравтотранс». Однако для этого предприятию необходимо погасить долги.
- Исходя из существующей ситуации, на погашение долгов МП потребуется порядка трех лет. После этого мы планируем привлекать предприятие к перевозкам, - написали представители Департаменте транспорта Самары в Twitter.
На сегодняшний день, начиная с апреля 2018 года, ответственным за перевозки в Самаре является компания «СамараАвтоГаз». Согласно договору, она арендовала имущество «Пассажиравтотранс» на 5 лет, пишет ГТРК "Самара".
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