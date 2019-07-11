В России вырастет еще один штраф для автомобилистов
11 июля 2019 13:31
129
В соответствии с поправками в КоАП, за отказ уступить дорогу скорой штраф составит от 3 до 5 тысяч рублей, сообщается на сайте Госдумы. Нарушителя могут также лишить водительских прав на срок от трех месяцев до одного года.
За воспрепятствование деятельности медработников, если такие действия не содержат уголовного состава, штраф составит от четырех до пяти тысяч рублей. Сейчас минимальная санкция составляет всего лишь 500 рублей.
В соответствии с поправками в УК РФ, если в результате воспрепятствования законным действиям врачей здоровью пациента был причинен тяжкий вред, наступит уже уголовная ответственность — вплоть до лишения свободы на срок до двух лет. В случае смерти пациента, виновный может быть приговорен к лишению свободы на срок до четырех лет, пишет auto.mail.ru.
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
10 июля 2019 09:30
24 июня пост генерального директора ЗАО Корпорация «Тольяттиазот» покинул Вячеслав Суслов, а на его место советом директоров назначен Дмитрий Межеедов,... Экономика региона
313
10 июля 2019 09:20
В ходе встречи состоится презентация экономического и инвестиционного потенциала Самарской области. Экономика региона
254
9 июля 2019 16:35
Ввод ЦК «Шестерни» в эксплуатацию и запуск оборудования запланированы на осень 2019 года. Экономика региона
1027
Финансы и Банки
11 июля 2019 14:05
Оплачивать проезд в общественном транспорте в Тольятти теперь можно с помощью бесконтактных карт и смартфонов. Финансы и Банки
152
11 июля 2019 12:28
Поправки в закон «О рынке ценных бумаг» должны создать четыре новых категории инвесторов. Финансы и Банки
148
10 июля 2019 14:24
Пользователи платформы могут заключать спот-сделки с драгоценными металлами в режиме онлайн по обезличенным металлическим счетам. Финансы и Банки
350
Строительство
11 июля 2019 13:39
Больше всего квартир традиционно предлагают в Самаре. Строительство
108
11 июля 2019 11:55Самарский областной минстрой больше не ведет реестр обманутых дольщиков
Это связано с изменениями в федеральном законе о долевом строительстве. Строительство
169
10 июля 2019 13:52
Теперь там могут разместить модульный павильон. Строительство
476
Материалы и технологии
8 июля 2019 17:17Интересная информация о металлах
Люди знают о металлах на протяжении длительного периода времени. Причем существует много интересных сведений о них, о которых известно не всем. Материалы и технологии
84
24 июня 2019 09:43Кабельно-проводниковая продукция
Кабели, а также провода - основа для каждой сети - как силовой, так и осветительной. Материалы и технологии
121
5 июня 2019 17:45Электрические изоляторы – различия, материалы и сферы применения
В ряду электроизоляционных материалов техническая керамика применяется в особо ответственных узлах, работающих в экстремальных условиях. Роль керамики в... Материалы и технологии
734
Налоги
16 марта 2019 14:16Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Организации, а также ИП, ведущие деятельность, которая негативно воздействует на окружающую среду, в обязательном порядке должны вносить отдельную плату за... Налоги
465
20 марта 2018 20:39
Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление. Налоги
1601
21 февраля 2017 16:28
Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
3051
Бизнес
27 июня 2019 18:08
Марафон «рабочих выходных» пройдет 29 и 30 июня с 10.00 до 17.00 часов во всех налоговых инспекциях Самарской области. Бизнес
335
24 июня 2019 14:52
Марафон «рабочих выходных» в инспекциях Самарской области будет продолжен 29 и 30 июня с 10.00 до 17.00 часов. Бизнес
392
20 июня 2019 16:33
В субботу, 22 июня, по инициативе УФНС России по Самарской области во всех налоговых инспекциях региона введен дополнительный день приема граждан по вопросам... Бизнес
783
Новости компаний
11 июля 2019 16:16
Энергообъект повысит надежность работы энергосистемы региона и транзита между Уралом и Волгой, создаст резерв для подключения новых потребителей. Новости компаний
52
10 июля 2019 22:12
Старт РКН «Союз-2.1в» состоялся сегодня, 10 июля, в 20:16 по московскому времени с космодрома Плесецк (Архангельская область). Новости компаний
336
10 июля 2019 16:25
Этому автомобилю принадлежит звание самого массового в истории, производившегося без пересмотра базовой конструкции. Новости компаний
316
10 июля 2019 15:39
Трактор — не первая беспилотная разработка «Роскосмоса». Несколькими месяцами ранее корпорация объявила о планах разработать беспилотный... Новости компаний
311
IT и Коммуникации
18 апреля 2019 09:19Как зайти на альтернативный адрес? Вход на рабочее зеркало 1xbet
Ставки на спорт являются достаточно популярными. Благодаря им можно выиграть денежный приз.Именно поэтому многие люди стараются попробовать свои силы в этом... IT и Коммуникации
290
15 апреля 2019 18:31
Усилитель сотовой связи – это устройство, которое позволяет полноценно обращаться с телефоном там, где раньше вы не могли делать этого. IT и Коммуникации
358
28 марта 2019 20:02Что нужно сделать с компьютером перед сдачей его в ремонт?
Компьютеры плотно укоренились в квартирах всего мира. И это неудивительно, потому-то эта чудо-машина оказалась по-настоящему незаменимой вещью. IT и Коммуникации
398
Транспорт
11 июля 2019 13:31
Госдума приняла во втором чтении поправки, устанавливающие ответственность за воспрепятствование работе врачей и проезду машин «скорой помощи». Транспорт
129
11 июля 2019 13:17
Соответствующий законопроект Министерства транспорта не нашёл поддержку в других ведомствах. Транспорт
127
11 июля 2019 09:12
Данные составлялись по итогам продаж. Транспорт
190
10 июля 2019 14:34
Основной причиной, приводящей к ДТП, остается нарушение водителями правил дорожного движения. Транспорт
330
Предпринимательство
18 июня 2019 22:58
Захар Смушкин стал настоящим примером для подражания у многих людей. Предпринимательство
160
7 июня 2019 16:31
Компания SAP, созданная в 1972 году, предлагает широкий выбор инновационных программных продуктов. Предпринимательство
186
23 мая 2019 15:34Как выбрать барную стойку?
Существует большое количество современных идей для обустройства кухни. Интерьер может быть совершенно разным. И, всё чаще в нем можно увидеть необычные... Предпринимательство
220
Видео
9 июля 2019 11:39
Мальчик отделался ушибами. Происшествия
258
3 июля 2019 12:45
За это медведь укусил мужчину. В стране
500
30 июня 2019 12:10
В МЧС готовятся к ухудшению ситуации с паводком. Происшествия
3725
29 июня 2019 12:53
Живописную пойму рек Камышла и Сок украсили подворья: самарское, татарское, башкирское. Культура
1062
19 июня 2019 09:40
В последние месяцы вулкан проявлял активность. В мире
412
13 июня 2019 13:51
Самарская область стала одним из пилотных регионов. Социум
597
Фоторепортажи
17 июня 2019 23:00
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта. Спорт в регионе
665
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
548
9 июня 2019 11:17
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина. Социум
758
9 июня 2019 09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок. Социум
777
7 июня 2019 09:40
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке. Культура
504
1 июня 2019 17:12
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия. Социум
831
Мероприятия