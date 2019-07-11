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Новости /  Экономика /  Транспорт  

В России вырастет еще один штраф для автомобилистов

11 июля 2019 13:31
129
В России вырастет еще один штраф для автомобилистов
Госдума приняла во втором чтении поправки, устанавливающие ответственность за воспрепятствование работе врачей и проезду машин «скорой помощи».

В соответствии с поправками в КоАП, за отказ уступить дорогу скорой штраф составит от 3 до 5 тысяч рублей, сообщается на сайте Госдумы. Нарушителя могут также лишить водительских прав на срок от трех месяцев до одного года.

За воспрепятствование деятельности медработников, если такие действия не содержат уголовного состава, штраф составит от четырех до пяти тысяч рублей. Сейчас минимальная санкция составляет всего лишь 500 рублей.

В соответствии с поправками в УК РФ, если в результате воспрепятствования законным действиям врачей здоровью пациента был причинен тяжкий вред, наступит уже уголовная ответственность — вплоть до лишения свободы на срок до двух лет. В случае смерти пациента, виновный может быть приговорен к лишению свободы на срок до четырех лет, пишет auto.mail.ru.
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