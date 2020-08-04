В России вступил в силу новый стандарт для автомобильных номеров

В России с сегодняшнего дня вступает в силу новый национальный стандарт на номера для автомобилей, мотоциклов и других транспортных средств. Разработка стандарта велась в 2017-2018 годах при участии МВД, Минобороны, Минсельхоза и других организаций и граждан.
Как пояснили РИА Новости
в Росстандарте, теперь допускается уменьшение размера знака для мотоциклов, вводится тип знаков для транспорта с нестандартным местом крепления.
Дополнительно введен тип знаков для внедорожных мототранспортных средств, которые не предназначены для движения по автодорогам.
Введены типы регистрационных знаков для мопедов, спортивных и ретро-автомобилей.
Также дополнены требования к элементам защиты знаков от подделок. При этом сохранены без изменений шрифт, структура и габаритные размеры основных типов регистрационных знаков.
Выдача новых номеров будет проходить после утверждения нормативных правовых актов.
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