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Новости /  Экономика /  Транспорт  

В России создадут ГОСТ на светофоры

2 июля 2019 08:55
116
В России создадут ГОСТ на светофоры
Его разработкой в этом году займется Росавтодор.

Об этом говорится в протоколе заседания комитета по нацпроекту «Безопасные и качественные автодороги», с которым ознакомились «Известия». В новом стандарте будут закреплены правила содержания и ремонта светофоров.

Неудовлетворительное состояние электронных регулировщиков зачастую создает очаги аварийности на дорогах. Вместе с тем количество светофоров только на федеральных трассах за последние годы выросло почти на треть.

Кроме того, в Росавтодоре намерены создать отдельный стандарт на обслуживание линий освещения на трассах. О «кромешной темени» на отечественных дорогах недавно говорил президент Владимир Путин.

Внедрение двух новых ГОСТов позволит снизить количество мест концентрации ДТП и в целом положительно скажется на «обеспечении безопасности дорожного движения», сообщили в Росавтодоре.

По мнению замглавы Федерации автовладельцев России (ФАР) Дмитрия Клевцова, требования по содержанию систем регулирования движения должны быть посильными — в противном случае региональные и муниципальные власти не смогут их выполнять из-за нехватки денег, пишут "Известия".

–– В действующем ГОСТе «Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные» правила содержания светофорных объектов не отражены. Нет детально прописанных работ по содержанию и в базе техрегламента Таможенного союза «Безопасность автодорог», –– пояснили в агентстве.

Кроме того, в связи с введением обязательного светофорного регулирования переходов через многополосные трассы с 2014 года количество светофоров на внегородских дорогах резко выросло, что требует дополнительных мероприятий по поддержанию их в работоспособном состоянии. По данным Росавтодора, только за последние годы устройств стало почти на треть больше –– 1187 единиц на конец 2016-го против 1571 на июнь 2019-го.
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