В России предложили расширить полномочия инспекторов ГАИ
21 июня 2019 13:32
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Эксперты Министерства внутренних дел России опубликовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), которые могут затронуть интересы водителей. В числе прочего сотрудникам ГАИ могут позволить ограничивать действие водительских прав без суда.
Как пишет в пятницу, 21 июня, газета «Коммерсант», эта тема обсуждалась накануне в ходе конференции в научном центре безопасности дорожного движения МВД. Большинство экспертов признали устаревшим действующий кодекс, принятый 17 лет назад. По словам специалистов, сейчас возникает необходимость упростить оформление правонарушений на дороге, чтобы уменьшить количество составов дорожных правонарушений. Оставить предлагают только «наиболее опасные».
«Государство, на мой взгляд, уже не способно администрировать такое количество правонарушений», — заявил глава административно-правового управления договорно-правового департамента МВД России Дмитрий Газизов.
Также Газизов предложил полностью отказаться от административных арестов, так как в стране не хватает мест для содержания арестованных. Однако данная инициатива вызвала неоднозначную реакцию у присутствующих. По словам первого заместителя главы МВД Александра Горового, в России пока к такому не готовы.
Профессор кафедры административного права и процесса МГЮА имени Кутафина Борис Россинский поддержал идею позволить инспекторам ГАИ ограничивать действие водительских прав без суда. По его словам, сейчас судьи и так «завалены работой».
13 июня сообщалось, что для проверки водителей на состояние наркотического опьянения будут использовать новый тест. На данный момент существует пять причин, по которым инспектор может инициировать проверку: запах, неустойчивое состояние, нарушение речи, покраснение кожного покрова и странное поведение. Теперь ГИБДД предложило ввести шестой пункт — «показания приборов (средств), свидетельствующих об обнаружении наличия алкоголя или наркотических веществ», пишут "Известия".
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