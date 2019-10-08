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Новости /  Экономика /  Транспорт  

В России появятся «умные» «лежачие полицейские»

8 октября 2019 12:55
101
В России появятся умные лежачие полицейские»
Они будут опускаться или подниматься перед приближающимся автомобилем.

На российских дорогах могут появиться «умные» искусственные дорожные неровности («лежачие полицейские») которые на основе данных, полученных с камер видеофиксации, сами будут решать — поднимать барьер или нет. Об этом 8 октября сообщает ТАСС со ссылкой на представителя НТИ «Автонет» Ярослава Федосеева.

«Если проект пройдет опытные испытания, то первые «умные» «лежачие полицейские» появятся в 2021 году», — пояснил Ярослав Федосеев.

Предполагается, что «умный» «лежачий полицейский» будет опускаться или подниматься перед приближающимся автомобилем в зависимости от соблюдения им разрешенной скорости. Если автомобилист не превышает скоростной режим, то искусственная неровность перед ним не появится.

В НТИ «Автонет» отметили, что нововведение также позволит продлить работу подвески машины на 40%. Кроме того, ноу-хау будет способствовать снижению вредных выбросов в атмосферу из-за отсутствия необходимости разгоняться и тормозить.

Планируется, что на реализацию данного проекта будет потрачено 8 млн рублей, пишут "Известия".


Фото pixabay.com
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