В России планируют увеличить в 7 раз штраф за езду без полиса
1 ноября 2019 12:22
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Депутаты Госдумы обсуждают возможность повышения штрафа за езду без полиса ОСАГО в 7 раз, пишут "Известия". Об этом стало известно от источника, знакомого с ситуацией. Если подобное предложение получит одобрение, то штраф за езду без полиса вырастет с 800 рублей до 5400 рублей. Его размер приравняют к средней стоимости полиса ОСАГО, сообщает портал "Самарские водители".
В Минфине РФ считают, что повышение данного штрафа актуально и его стоит обсуждать. Как рассказал заместитель министра финансов Алексей Моисеев, наказание за езду без действующего полиса ОСАГО должно быть сопоставимо с выгодой, которую получает водитель.
В марте 2018 года правительство РФ не пропустило проект, по которому предлагалось повысить этот же штраф в 6 раз, до 5000 тысяч рублей. Тогда с инициативой выступил депутат Госдумы Сергей Вострецов.
В Москве запущена система обнаружения водителей без полиса ОСАГО с помощью камер. Пока она работает в тестовом режиме. Водители получают только напоминания об ответственности за езду без полиса ОСАГО, а не штрафы.
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