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Новости /  Экономика /  Транспорт  

В России может появиться лоукостер для полётов на Дальний Восток

21 ноября 2019 12:46
118
В России может появиться лоукостер для полётов на Дальний Восток
В Минтрансе данную инициативу назвали интересной, однако призвали реализовывать её без привлечения госбюджета.

В России может появиться бюджетная авиакомпания, которая займётся перевозкой пассажиров в регионы Дальнего Востока. Об этом "Известиям" сообщили в Комитете Совета Федерации по экономической политике.

Подобная мера может внести существенный вклад в развитие транспортного комплекса всего ДФО, а также позволит местным жителям чаще летать в регионы центральной части страны.

— Есть предложение создать компанию с государственным участием по примеру "Победы", которая будет на экономбортах перевозить наших дальневосточников. Страна может себе позволить купить десять дальнемагистральных самолётов и создать госкомпанию, которая не будет выплачивать огромные лизинговые платежи, — отметил сенатор Иван Абрамов.

При этом пока что рано говорить о точной сумме, которая может потребоваться на реализацию проекта, однако речь может вестись о десяти миллиардах рублей.

В Минфине изданию ответили, что соответствующего запроса ещё не поступало, а вот в Министерстве транспорта подчеркнули, что поддерживают подобную инициативу, однако призвали её реализовывать без привлечения средств из госбюджета, пишет Лайф.
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